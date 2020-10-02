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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye güçlü bir sağlık sistemi kapasitesine ve altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gerekli ve etkin tedbirleri zamanında alan Türkiye, "dünya devlerine" dahil yardım gönderecek bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 15:19
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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Kovid-19 ile mücadelede Türkiye güçlü bir sağlık sistemi kapasitesine ve altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Türkiye, Kovid-19 pandemi olarak ilan edilmeden önce "Operasyon Merkezi" ve "Bilim Kurulu" oluşturarak zamanında aldığı tedbirlerle salgının ülkeye girişini 3 ay ertelemeyi başardı.

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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Türkiye'de koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasıyla tespit edilen vakalarda hemen tedaviye başlanıyor.

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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Hastalar, ihtiyaçlarına göre evde, hastanede, yoğun bakımda veya entübe edilerek tedavi ediliyor.

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Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her 1 milyon kişide Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı Türkiye'de, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Rusya ve ABD'den daha az.