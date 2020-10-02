Türkiye'nin sağlık altyapısı gücünü gösterdi! Koronavirüsle mücadele...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye güçlü bir sağlık sistemi kapasitesine ve altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gerekli ve etkin tedbirleri zamanında alan Türkiye, "dünya devlerine" dahil yardım gönderecek bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 15:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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