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Haberler Galeri KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS 2020/12 tercih kılavuzu ile detaylar açıklandı. Adaylar tercihlerini 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı bölüm ve kontenjan bilgileri duyuruldu. Peki, KPSS 2020/11 tercihleri nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 14:02
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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

KPSS 2020/12 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak. Birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/12 tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hangi kadrolarına personel alınacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

KPSS 2020/12 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2020/12 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar