KPSS 2020/12 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak. Birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/12 tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hangi kadrolarına personel alınacak? İşte merak edilenler...