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KPSS 2020/12 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS 2020/12 tercih kılavuzu ile detaylar açıklandı. Adaylar tercihlerini 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı bölüm ve kontenjan bilgileri duyuruldu. Peki, KPSS 2020/11 tercihleri nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 14:02
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