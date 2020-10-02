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Haberler Galeri DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler 25 Eylül itibarıyla başvurularını gerçekleştiriyor. Henüz tercihlerini gerçekleştiremeyen öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS tercihleri bugün tamamlanacak. Şimdi ise sıra tercih sonuçlarında. Peki, 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 16:25
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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri bugün tamamlanıyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği DGS tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

25 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 2 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek.

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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıt işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte kayıt takvimi de belli olacak. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.