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DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...
Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler 25 Eylül itibarıyla başvurularını gerçekleştiriyor. Henüz tercihlerini gerçekleştiremeyen öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS tercihleri bugün tamamlanacak. Şimdi ise sıra tercih sonuçlarında. Peki, 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:14Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 16:25