DGS tercihlerinde son viraja girildi! 2020 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans kayıtları...

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıt işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte kayıt takvimi de belli olacak. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.