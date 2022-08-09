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Haberler Galeri Türkiye'nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

Türkiye'nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşenmeye başladı. Karadeniz'deki doğalgazın ana dağıtım hattına sağlanması için aynı zamanlı 6 bin çalışma devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 170 kilometre uzunluğundaki deniz hattından karaya çıkarılacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına konulacak. İşte Türkiye'nin tarihi adımının öyküsü… Her şey o dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleriyle başladı…

Giriş Tarihi: 09.08.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 16:30
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Türkiye’nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı
Türkiye'yi yeni bir döneme sokan dev enerji hamlesi nasıl başladı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev almış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017 tarihinde yaptığı o tarihi konuşmasıyla başladı.

O DÖNEM ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENİYORDU

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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Türkiye’nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

6 NİSAN 2017

"YILDA EN AZ KARADENİZ'DE 2 TANE AKDENİZ'DE 2 TANE HER YIL KUYU KAZACAĞIZ"

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

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Türkiye’nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı
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Türkiye’nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

9 HAZİRAN 2017

BAKAN ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE AÇIKLAMARDA BULUNDU

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'