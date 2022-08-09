Türkiye'nin milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı! Tarihi keşif yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtı

Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşenmeye başladı. Karadeniz'deki doğalgazın ana dağıtım hattına sağlanması için aynı zamanlı 6 bin çalışma devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 170 kilometre uzunluğundaki deniz hattından karaya çıkarılacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına konulacak. İşte Türkiye'nin tarihi adımının öyküsü… Her şey o dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleriyle başladı…