09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılında görevlendirilecek ücretli öğretmenler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden yapılan ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:49
  • 1
  • 12
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayında başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösterirken, başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

  • 3
  • 12
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 12
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri görevlendirildikleri Okul Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Belgeleri teslim etmeyen veya göreve başlamayan öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacak.

  • 5
  • 12
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

• Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
• Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi
• Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
• Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
• Sağlık Raporu (6 Aylık)
• Bir adet fotoğraf
• Varsa diğer sertifikalar
• Varsa KPSS Sonuç Belgesi
• Askerlik Durum Belgesi
• Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
• Kurs/Seminer Belgesi (varsa)