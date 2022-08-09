e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim yılında görevlendirilecek ücretli öğretmenler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden yapılan ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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