Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak?

AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler açık lise kayıtlarına çevrildi. Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, MEB'in açık lise takvimini araştırmaya başladı. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...