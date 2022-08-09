09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak?

AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler açık lise kayıtlarına çevrildi. Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, MEB'in açık lise takvimini araştırmaya başladı. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 17:24
  • 1
  • 19
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler ile ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, 2022-2023 kayıt takvimini araştırıyor. Yeni dönem için geri sayım başlarken konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından 2022-2023 AÖL iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde MEB tarafından kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 19
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

  • 4
  • 19
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

  • 5
  • 19
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.