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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yasaklar ne zaman bitecek? Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı dahil genelgede belirtilen muaf yerler hariç tüm iş yerlerin kapatılması kararı gelmişti. Tam kapanma sürecinin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:17
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