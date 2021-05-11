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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Yasaklar ne zaman bitecek? Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı dahil genelgede belirtilen muaf yerler hariç tüm iş yerlerin kapatılması kararı gelmişti. Tam kapanma sürecinin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:17
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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Tam kapanma uzatılacak mı? Türkiye'nin 10 Mayıs tarihli tablosuna göre, 213 bin 863 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13.604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler yasakların biteceği tarihe çevrildi. Peki, tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Yeni normalleşme süreci ile ilgili Kabine toplantısının bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından tam kapanma sürecinin uzatılmayacağı, kademeli açılış formülünün üzerinde çalışıldığı düşünülüyor. 17 Mayıs'ta tam kapanmanın sona erecek olmasının ardından iki haftalık süreç takip edilecek. Pozitiflik oranı, yayılmaz hızı, hastane kapasiteleri dikkate alınacak.

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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Mayıs saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 652 bin 745, ikinci doz aşı 10 milyon 497 bin 649 oldu, böylece toplam doz miktarı 25 milyon 150 bin 394'e yükseldi.

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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 139 bin 415, Ankara'da 2 milyon 30 bin 621, İzmir'de ise 1 milyon 715 bin 905 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.

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Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.