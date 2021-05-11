Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 139 bin 415, Ankara'da 2 milyon 30 bin 621, İzmir'de ise 1 milyon 715 bin 905 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.