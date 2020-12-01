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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin koronavirüs planı ortaya çıktı! Başkan Erdoğan duyurmuştu Türkiye'nin koronavirüs planı ortaya çıktı! Başkan Erdoğan duyurmuştu Koronavirüs pandemisi 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. İlk aşıların 11 Aralık'ta uygulanacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. İşte Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele planı. Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru daha yaptı. Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberine göre, koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak. Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak.
25 MİLYON 500 BİN VATANDAŞ AŞILANACAK Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara uygulanacak.
Böylece 2021'in ilk çeyreğinde, kişi başı iki doz olmak üzere 25 milyon 500 bin vatandaş aşılanmış olacak.
Nisandan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.