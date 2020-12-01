Türkiye'nin koronavirüs planı ortaya çıktı! Başkan Erdoğan duyurmuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru daha yaptı. Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...