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Haberler Galeri İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınında alınan yeni tedbirleri açıkladı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. İlk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:15
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.