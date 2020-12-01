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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınında alınan yeni tedbirleri açıkladı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. İlk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:09Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:15
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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İki koronavirüs genelgesi birden! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri