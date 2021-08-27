Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı alımlar için gelecek son dakikaları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından belirli periyodlarda alımlar için duyurular yayımlanıyor. Adaylar bu süreçte alımlar için aranan detayları yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?