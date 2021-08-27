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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında bekçi alımlarının hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere yılın belli dönemlerinde alımlar için duyurular yayımlanıyor. Alımlar için bekleyen adaylar Polis Akademi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 19:05
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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı alımlar için gelecek son dakikaları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından belirli periyodlarda alımlar için duyurular yayımlanıyor. Adaylar bu süreçte alımlar için aranan detayları yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Eylül ayının sonuna geldiğimiz dönemde bekçi alımları için son dakika açıklamalar bekleniyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,