15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu. MEB'in takvimine göre 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Mülakat sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar bellli olacak. Şimdi ise gözler atama tercihlerine çevrildi. Tercihlerin hangi tarihte başlayacağını merak eden adaylar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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