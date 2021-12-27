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Haberler Galeri 15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu. MEB'in takvimine göre 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Mülakat sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar bellli olacak. Şimdi ise gözler atama tercihlerine çevrildi. Tercihlerin hangi tarihte başlayacağını merak eden adaylar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:04
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15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Hak kazanan adayların gerçekleştireceği tercih işlemlerinin takvimi belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

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15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

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15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

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15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,