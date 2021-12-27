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Türkiye'nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye'nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Türkiye'yi derinden yaralayan Gaziantep'teki pitbull vahşeti sonrasında Asiye Ateş'in ailesine peş peşe kötü haberler verildi. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısının ardından ameliyata alınmasıyla gözler aileye ve vahşi köpeklerin sahiplerine çevrilmişti. Minik Asiye'nin babası önce işinden ardından da evinden oldu. Şimdi de acılı babaya dava açıldı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:57
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Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ölümden döndü! O görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü! Küçük kız hastaneye kaldırılarak bir dizi ameliyet oldu. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

ASİYE ATEŞ'İN AİLESİNE DAVA AÇTILAR...

Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alındı. Olayla ilgili şok bir gelişme yaşandı.

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Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş olayı Türkiye'yi sarstı.

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Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar yarıma koşarken güçlükle kurtarılan minik kıza ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı ve hemen ardından da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

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Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.