Türkiye’nin konuştuğu pitbull vahşetinde Asiye’nin ailesine bir şok daha! Dava açtılar

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ölümden döndü! O görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü! Küçük kız hastaneye kaldırılarak bir dizi ameliyet oldu. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.