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Haberler Galeri  Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Buse'ye bir itirafta bulunan Pakdemirli, "Sen 'birinci kattayım' deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkartabildik" dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 17:18
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Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu
Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Pakdemirli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti.

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Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu
Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Bakanlar ve Yıldırım basına kapalı gerçekleşen ziyarette yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundular.

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Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu
Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Bakan Pakdemirli daha sonra Özel Tınaztepe Hastanesinde tedavileri devam eden Buse Hasyılmaz ile depremde kolu kırılan 8 yaşındaki Erdem Ünal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu
Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Pakdemirli, hastane çıkışında, Buse Hasyılmaz'ı gece yalnız bırakmadıklarını ve hep telefonla konuştuklarını söyledi.

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Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu
Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

BEN KEDİ SESİ YAPAYIM...
Buse Hasyılmaz'ın üstünde büyük ağırlıklar olmasına rağmen hayata bağlılığından hiç vazgeçmediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: