Türkiye'nin konuştuğu Buse'ye acı haber! İzmir depreminin simgesi oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Buse'ye bir itirafta bulunan Pakdemirli, "Sen 'birinci kattayım' deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkartabildik" dedi.