Süreç sona eriyor! KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru işlemleri 28 Ekim'de başladı. Burs başvurularını henüz yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. KYK tarafından yayımlanan takvime göre, başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...