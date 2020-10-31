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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Süreç sona eriyor! KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Süreç sona eriyor! KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru işlemleri 28 Ekim'de başladı. Burs başvurularını henüz yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. KYK tarafından yayımlanan takvime göre, başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 16:39
KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi KYK burs başvuruları 28 Ekim'de başladı. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte en çok aranılanlar arasında burs takvimi yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde başvuruların başlamasının ardından adaylar başvuru yaparak sonuçları beklemeye başladılar. Henüz başvuru yapamayan adaylar ise son günü araştırmaya başladılar. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.