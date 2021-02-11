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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin Kış Tatbikatı sınır ötesinden korkuyla izlendi! Türkiye'nin Kış Tatbikatı sınır ötesinden korkuyla izlendi!
Türkiye ve Azerbaycan'ın Kars'ta yaptığı 2021 Kış Tatbikatı'ndan yansıyan kareler dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri birimleri hedefleri tam isabetle imha etti. Kars'taki operasyon Ermenistan sınırından korkuyla takip edildi.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 17:04
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta düzenlediği "Kış 2021 Tatbikatı"nın fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, burada tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından tatbikatın durum özetine yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.