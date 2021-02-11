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Haberler Galeri Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Teşkilatı kadrolarında görev alacak Polis Memuru alımı için duyurulan 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri ve belgesi, Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından duyuruldu. 15 Şubat tarihinde adaylara uygulanacak olan ön sağlık muayenesinin ardından fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamaları da gerçekleştirilecek. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 21:12
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Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! Polis adaylarını heyecanla beklediği 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri ve belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından son dakika olarak açıklandı. 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak ön sağlık muayenesi sonrasında adaylar, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

EGM Polis Akademisi Başkanlığı ile 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama detayları şöyle;

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Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Aşağıda yer alan link aracılığıyla 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranına erişebilirsiniz...

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.