Son dakika: EGM 27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Teşkilatı kadrolarında görev alacak Polis Memuru alımı için duyurulan 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri ve belgesi, Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından duyuruldu. 15 Şubat tarihinde adaylara uygulanacak olan ön sağlık muayenesinin ardından fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamaları da gerçekleştirilecek. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...