AÖL sınav takvimi 2021: Ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze...

Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesinin ardından öğrenciler AÖL sınav takvimini merak ediyor. Salgın sebebiyle ertelenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Ayrıca adaylar AÖL 2.dönem sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze...