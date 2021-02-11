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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL sınav takvimi 2021: Ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze... AÖL sınav takvimi 2021: Ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze...
Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesinin ardından öğrenciler AÖL sınav takvimini merak ediyor. Salgın sebebiyle ertelenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Ayrıca adaylar AÖL 2.dönem sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 16:54
Ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav takvimi bekleyen adaylar için açıklandı. Açıköğretim Liseleri'nde okuyan öğrencileri ilgilendiren söz konusu sınavlar takvime göre, 25 Şubat'ta yapılacak. Aralık ayında yapılması gereken sınavlar Şubat ayına ertelenmişti. İşte, ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim ortaokul, lise sınavları ne zaman? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKAN SELÇUK'TAN SINAV AÇIKLAMASI
'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.