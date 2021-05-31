Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Merkezde kurulumu tamamlanan keşif ve bombardıman uçağı hakkında bilgi veren Mirahmetoğlu, "RF-4 E Phantom II, 1969 yılında üretilmiş. Bu uçak, anı uçağı olarak merkezimize getirildi. Uçak, 1993 yılında ordumuza katıldı. Uzun süre başarıyla hizmet verdi ve 2007 yılına kadar hizmetine devam ettikten sonra emekli edildi. Şu anda uçağımızı merkezimize taşıdık." dedi.