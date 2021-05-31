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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan "RF-4 E Phantom II" keşif ve bombardıman uçağına ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:17
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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, 1993'ten 2007 yılına kadar birçok operasyonda görev alan, 20 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığındaki uçak, Eskişehir'den GUHEM'e getirildi. Uçağın kurulumu, 1. Hava Bakım Fabrikalar Müdürlüğü personeli tarafından 8 günde tamamlandı.

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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Uzman özel ekip kontrolünde merkezin bahçesindeki alana yerleştirilen "69-7489" kuyruk numaralı savaş uçağı, havacılık meraklılarının ziyaretine sunuldu.

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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, AA muhabirine, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkezin ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmayı amaçladığını söyledi.

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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Merkezde kurulumu tamamlanan keşif ve bombardıman uçağı hakkında bilgi veren Mirahmetoğlu, "RF-4 E Phantom II, 1969 yılında üretilmiş. Bu uçak, anı uçağı olarak merkezimize getirildi. Uçak, 1993 yılında ordumuza katıldı. Uzun süre başarıyla hizmet verdi ve 2007 yılına kadar hizmetine devam ettikten sonra emekli edildi. Şu anda uçağımızı merkezimize taşıdık." dedi.

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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

Mirahmetoğlu, uçağın, devasa yapısıyla dikkati çekeceğini belirterek, şöyle devam etti: