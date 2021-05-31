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Haberler Galeri 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

Son dakika... 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğlence mekanları ve nargile kafelerin faaliyetlerine ara verilmişti. Normalleşme sürecine geçiş için hazırlıkların yapıldığı Türkiye'de gözler mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:06
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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirler kapsamında bazı mekanların geçici süreliğine kapatılması kararlaştırılmıştı. Vaka sayısındaki düşüş sonrası mekanların açılacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

1 HAZİRAN'DA MEKANLAR AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda 1 Haziran'da hangi mekanların açılacağı henüz bilinmiyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından eğlence mekanları ve nargiler kafeler ile ilgili yeni kararların da bugün açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

LOKANTA VE KAFELER
Kabine'nin alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Pandemi sürecin en fazla zarar gören lokanta ve kafelerin haziran ayı itibari masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da tartışılacak.

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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

SADECE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA
Bu hafta beklenen kararlardan biri de Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması. Pazar günleri ise bir süre daha kısıtlama devam edecek. Hafta içi saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23'e çekilmesi üzerinde duruluyor. Hafta içi kısıtlamanın tamamen kaldırılması da seçeneklerden biri.

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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

'AĞUSTOS AYINDA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA ULAŞABİLİRİZ'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hesaplamalara göre, dünyada bağışıklık kazanma süresinin 2022 yılının Mart ayı gibi görüldüğünü belirterek, "Haziran ayında aşılanma oranları artarsa günde 200 bin aşı yapılıyor; eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.