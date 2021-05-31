1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...

LOKANTA VE KAFELER

Kabine'nin alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Pandemi sürecin en fazla zarar gören lokanta ve kafelerin haziran ayı itibari masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da tartışılacak.