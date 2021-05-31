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1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
Son dakika... 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğlence mekanları ve nargile kafelerin faaliyetlerine ara verilmişti. Normalleşme sürecine geçiş için hazırlıkların yapıldığı Türkiye'de gözler mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...