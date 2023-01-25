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Haberler Galeri Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor. 110 Bayraktar TB3 insansız hava aracı taşıyabilecek olan gemide, 12 adete kadar uçak konuşlandırabilecek. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermesi açısından oldukça önemli bir gemidir" dedi.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:08
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisinin son durumu havadan görüntülendi.

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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

Büyük bir kısmı tamamlanan 232 metre genişliğindeki gemi tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. TCG Anadolu ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemi olma özelliğini taşıyor.

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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

SONA GELİNDİ

2014 yılında yapımına başlanan geminin çalışmalarında sona gelindi. TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Geminin bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilme özelliği bulunuyor. Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor.

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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş. Gemide görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya farklı uçakların kullanılması planlanıyor.

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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi! Dosta güven düşmana korku veriyor

Toplam bin 400 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeki gemi 700 kişilik amfibi gücü 8 deniz çıkarma aracını taşıyabiliyor. Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olacak.