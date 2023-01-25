ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB tarafından 2023 yılı içerisinde yapılacak atamaların hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Çeşitli branşlarda öğretmenlik mesleğini icra etmeye hazırlanan vatandaşlar, atama ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Peki, 2023 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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