25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB tarafından 2023 yılı içerisinde yapılacak atamaların hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Çeşitli branşlarda öğretmenlik mesleğini icra etmeye hazırlanan vatandaşlar, atama ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Peki, 2023 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:33
  • 1
  • 16
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almaya hazırlanan öğretmen adayları, bu yıl atamaların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. Bakan Mahmut Özer, son yaptığı açıklamada her atama döneminde öncelik verdikleri alanlar olduğunu belirterek, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Her atama döneminde öncelik verdikleri alanlar olduğunun altını çizen Özer, 2022 yılında okul öncesi eğitimine yoğunlaştıklarını ifade etti.

  • 3
  • 16
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sahadaki sayıları attırdıklarını söyleyen Özer "O zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 16
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Açıklamasının devamında 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen ihtiyacının olduğunu belirten Özer "Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

  • 5
  • 16
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Son atamalar 2022 Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. 2023 atama takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.