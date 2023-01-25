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Haberler Galeri ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

ÖSYM sınav tarihleri, merkezi sınavlara katılacak adayların gündeminde. YKS, DGS, ALES gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Yeni liste ile bazı sınav tarihleri belli olurken bazılarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, güncel ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:21
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ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

ÖSYM 2023 sınav takvimi güncellendi. Bu yıl gerçekleştirilecek merkezi sınavlara hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, hangi sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. 2023 yılı ÖSYM güncel sınav takvimine göre bazı sınavların tarihleri belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

2023 TR-YÖS

Başvuru tarihi: 24.11.2022 - 05.12.2022
Geç başvuru tarihi: 13.12.2022 - 16.12.2022
Sınav tarihi: 29.01.2023
Sonuç tarihi: 24.02.2023

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ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

(E-YDS 2023/2 İNGİLİZCE)

Başvuru tarihi: 31.01.2023 - 09.02.2023
Sınav tarihi: 18.02.2023
Sonuç tarihi: 18.02.2023

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ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

MEB-EKYS 2023

Başvuru tarihi: 18.01.2023 - 24.01.2023
Geç başvuru tarihi: 02.02.2023 - 02.02.2023
Sınav tarihi: 05.03.2023
Sonuç tarihi: 24.03.2023

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ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

2023-YÖKDİL/1

Başvuru tarihi: 25.01.2023 - 01.02.2023
Geç başvuru tarihi: 08.02.2023 - 08.02.2023
Sınav tarihi: 12.03.2023
Sonuç tarihi: 29.03.2023