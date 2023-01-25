ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!

ÖSYM sınav tarihleri, merkezi sınavlara katılacak adayların gündeminde. YKS, DGS, ALES gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Yeni liste ile bazı sınav tarihleri belli olurken bazılarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, güncel ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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