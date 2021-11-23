Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor

"Biz de bu konuda çeşitli faktörleri düşünerek çalıştık. Malum Anadolu gemimiz kamuoyunda uçak gemisi olarak söylendi. Aslında planlanması bunun havuzlu çıkartma gemisiydi. Bir kere Anadolu gemisine İHA ve SİHA konuşlanmasının mümkün olduğunu gördük ve bununla ilgili çalışmalara başladık. Anadolu gemisi şu anda denize indirilmiş durumda. Donanımları oldukça ileri bir safhada. Donanımların tamamlanması bekleniyor. Akabinde yakında hizmete girecek."