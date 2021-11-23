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Türkiye'nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'yu teslimata hazırlarken uçak gemisine yönelik çalışmalar yoğunlaşacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "(Uçak gemisi projesi) Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları ikinci daha kapsamlı bir gemi gündemde." dedi.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:20
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin gündemindeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "uçak gemisi" hedefini birkaç yıl önce açıkladığını anımsatan Demir, bunu "Türkiye'nin küresel güç olma" vizyonunun bir parçası olarak düşünmek gerektiğini söyledi.
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor
Demir, uçak gemisinin tanımlanmış tek tip bir gemi olmadığını, bu kavram etrafında çalışılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor

"Biz de bu konuda çeşitli faktörleri düşünerek çalıştık. Malum Anadolu gemimiz kamuoyunda uçak gemisi olarak söylendi. Aslında planlanması bunun havuzlu çıkartma gemisiydi. Bir kere Anadolu gemisine İHA ve SİHA konuşlanmasının mümkün olduğunu gördük ve bununla ilgili çalışmalara başladık. Anadolu gemisi şu anda denize indirilmiş durumda. Donanımları oldukça ileri bir safhada. Donanımların tamamlanması bekleniyor. Akabinde yakında hizmete girecek."

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Türkiye’nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor

Geminin üzerinde konuşlandırılması düşünülen SİHA'lara ilişkin çalışmanın da bir yandan devam ettiği vurgulayan Demir, TCG Anadolu gemisinin inşasındaki son durum ve daha büyük ikinci gemiye yönelik şu bilgileri verdi: