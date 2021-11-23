23 Kasım 2021, Salı
Türkiye'nin ilk uçak gemisi için ekipleri gecesini gündüzüne katıyor
Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'yu teslimata hazırlarken uçak gemisine yönelik çalışmalar yoğunlaşacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "(Uçak gemisi projesi) Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları ikinci daha kapsamlı bir gemi gündemde." dedi.
Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:20
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