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Keban Baraj Gölü'nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

Elazığ Ağın'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıkan ve balık avlamaya giden bir şahıs tarafından görülen dev obruk ilgi topladı. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, "Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:33
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Keban Baraj Gölü’nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

Keban Baraj Gölü'ne 8 yaşındaki kızı ile birlikte balık avına çıkan Vahdet Gündüz, ilçenin 6 kilometre güneydoğu kesimindeki Tunceli sahilinde daha önce balık avladıkları alanda suların çekildiğini gördü.

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Keban Baraj Gölü’nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

Bu durumun üzerine teknesini kıyıya demirleyerek suların çekildiği alana giden Gündüz, kıyıdan hemen hemen 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü.

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Keban Baraj Gölü’nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.

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Keban Baraj Gölü’nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

DEV OBRUK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.

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Keban Baraj Gölü’nde sular çekildi! Dev obruklar ortaya çıktı

HAYRANLIK UYANDIRAN KARE

Gündüz, açıklamasında, balık avladıkları alanda su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkan obruğun görüntüsüyle hayranlık uyandırdığını söyledi.