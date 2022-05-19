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Haberler Galeri 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 28. Dönem POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Fiziki yeterlilik aşamsını başarıyla geçen adaylar sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi ise gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:56
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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem kapsamında POMEM'lere 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Son aşama olan sözlü sınava katılan adaylar mülakat sonuçlarını heyecanla araştırıyor. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları 2 Mart - 2 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)