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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 28. Dönem POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Fiziki yeterlilik aşamsını başarıyla geçen adaylar sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi ise gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...