Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

950. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve 'Anadolu'nun tapusu' olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.