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Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

950. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve 'Anadolu'nun tapusu' olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 13:07
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Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

Ahlat'ın Çarho mevkiinde yapılan 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak. Millet Bahçesi içinde 50 çadırdan kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat...

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Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

Bu yıl 950. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

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Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkiinde yapılan 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak.

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Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

Millet Bahçesi içinde 50 çadırdan kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda bu yıl 950. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi kutlamaları gerçekleşecek. 23 Ağustos tarihinde Türk Yıldızları gösterisiyle başlayacak kutlamalarda yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi birçok etkinlik 26 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesini Başkan Erdoğan açacak

25 Ağustos tarihinde yapılacak etkinliklere katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesinin açılışını yapacak.