Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020 sigara fiyatları sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigaraya zam var mı? Sigara fiyat listesini araştıran kişiler sigaraya zam olacak mı sorusuna da yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara paketleri yenilenmiş ve üstlerinde yer alan resimlerin boyutu büyümüştü. Sigara paketleri siyah renge girmişti. . Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sigara hakkında önemli bir açıklama yaptı. Erbaş; katıldığı bir televizyon programında sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti. Peki, 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte yanıtı!