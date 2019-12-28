28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

Sigaraya zam var mı sorusu sigara tiryakilerinin gündeminde. 2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak? Vatandaşlar sigaraya zam olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Sigara fiyat listesi merak edilen konulardan birisi oldu. Sigara paketlerinin yenilenmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı'ndan da sigaranın haram olduğuna ilişkin bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti. Peki, 2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:42
  • 1
  • 19
Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020 sigara fiyatları sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigaraya zam var mı? Sigara fiyat listesini araştıran kişiler sigaraya zam olacak mı sorusuna da yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara paketleri yenilenmiş ve üstlerinde yer alan resimlerin boyutu büyümüştü. Sigara paketleri siyah renge girmişti. . Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sigara hakkında önemli bir açıklama yaptı. Erbaş; katıldığı bir televizyon programında sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti. Peki, 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte yanıtı!

  • 2
  • 19
Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Sosyal medyada bazı sigara fiyatlarının zamlanacağı iddia ediliyor. Sigara fiyatlarının aşağıdaki gibi olacağı belirtiliyor. Ancak henüz bu iddia kesinlik kazanmadı:

Marlboro: 30,00 TL

Murattı: 25,00 TL

Parliament: 32,00 TL

L&M: 23,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,00 TL

  • 3
  • 19
Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2020'de sigaraya zam yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 4
  • 19
Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

  • 5
  • 19
Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL