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Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
Sigaraya zam var mı sorusu sigara tiryakilerinin gündeminde. 2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak? Vatandaşlar sigaraya zam olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Sigara fiyat listesi merak edilen konulardan birisi oldu. Sigara paketlerinin yenilenmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı'ndan da sigaranın haram olduğuna ilişkin bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti. Peki, 2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:42
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