Son dakika... Bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilk kez geçen hafta gerçekleştirildi. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detayları merak ediliyor. İşte, bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?