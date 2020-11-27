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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkabilir miyim? Bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkabilir miyim? Bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da geçerli olacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yarın akşam saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının yanında marketlerin çalışma saatleride sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:58
Son dakika... Bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilk kez geçen hafta gerçekleştirildi. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detayları merak ediliyor. İşte, bugün, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN, CUMA AKŞAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.
PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
BAZI ÇALIŞANLAR İSTİSNA
65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları 10.00- 13.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor