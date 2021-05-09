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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'daki fuarda Türk mucizesi Ulaq'a hayran kalmıştı. ULAQ'ı dakikalarca inceleyen Sani'nin o anları dünya basınında gündem olmuştu. Söz konusu ULAQ serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı, füze atışlarına hazır hale getirildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:20
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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

FÜZE ATIŞLARA HAZIR

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanmıştı.

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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.