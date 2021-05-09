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Türkiye'nin gözdesi ULAQ serisinin füzesi atışlarına hazır! Katar Emiri dakikalarca inceledi dünya onu konuştu!
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'daki fuarda Türk mucizesi Ulaq'a hayran kalmıştı. ULAQ'ı dakikalarca inceleyen Sani'nin o anları dünya basınında gündem olmuştu. Söz konusu ULAQ serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı, füze atışlarına hazır hale getirildi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:20
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