ANA SAYFA
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı
ABD'li araştırmacıların koronavirüs salgını ve Çin hakkındaki iddialar üzerine yaptığı çalışmaların sonuçları dünyayı ayağa kaldırdı. Dünya basınında büyük yankı uyandıran iddialarda, Çin'in 6 yıldır bilim insanlarıyla 3. Dünya Savaşı için biyolojik ve genetik silahlar üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:44
- 1
- 42
- 2
- 42
- 3
- 42
- 4
- 42
- 5
- 42