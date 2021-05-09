09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

ABD'li araştırmacıların koronavirüs salgını ve Çin hakkındaki iddialar üzerine yaptığı çalışmaların sonuçları dünyayı ayağa kaldırdı. Dünya basınında büyük yankı uyandıran iddialarda, Çin'in 6 yıldır bilim insanlarıyla 3. Dünya Savaşı için biyolojik ve genetik silahlar üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:44
  • 1
  • 42
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

ABD'li araştırmacılar tarafından elde edilen bir belgeye göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil olmak üzere biyolojik ve genetik silahlarla bir Üçüncü Dünya Savaşı için hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından erişilen ve gündeme bomba gibi düşen belgelere göre, Çin böyle bir çatışmada 'zaferin temel silahı' olacaklarında ısrar ediyor. Hatta bir biyo silahı kullanmak için mükemmel koşulların ana hatlarını çiziyor ve 'düşmanın sağlık sistemi üzerindeki etkisini' belgeliyor.

  • 3
  • 42
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

KORKULARI ARTIRDI

Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, koronavirüs salgının sebebi hakkındaki yeni korkuları da artırdı.

  • 4
  • 42
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

Yeni bulgular, virüsün bir Çin laboratuvarından sızdırılmış olabileceğine dair endişelerin de yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

  • 5
  • 42
Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

"HASTALIKLAR SİLAH YAPMAK İÇİN MANİPÜLE EDİLİYOR"

The Australian gazetesinin aktardığına göre, Halk Kurtuluş Ordusu bilim adamları ve sağlık görevlilerinin hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini inceledi.