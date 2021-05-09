Koronavirüs Çin tarafından savaş için mi çıkarıldı? Dünyayı sallayan belgeler ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından erişilen ve gündeme bomba gibi düşen belgelere göre, Çin böyle bir çatışmada 'zaferin temel silahı' olacaklarında ısrar ediyor. Hatta bir biyo silahı kullanmak için mükemmel koşulların ana hatlarını çiziyor ve 'düşmanın sağlık sistemi üzerindeki etkisini' belgeliyor.