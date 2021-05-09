17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Başkan Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle yeni normalleşme adımlarının sinyallerini verdi. Hal böyle olunca 17 Mayıs'ta hangi kısıtlamaların kalkacağı sorgulanmaya başladı. İşte, 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...