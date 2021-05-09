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Haberler Galeri 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Başkan Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle yeni normalleşme adımlarının sinyallerini verdi. Hal böyle olunca 17 Mayıs'ta hangi kısıtlamaların kalkacağı sorgulanmaya başladı. İşte, 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 16:19
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17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 günlük tam kapanmanın son günlerine girilmesinin ardından sokağa çıkma çıkma kısıtlamasının uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 17 Mayıs'ta yeni normalleşme adımları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanma 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair yapılan resmi bir açıklama yok.

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17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

17 MAYIS'TA YASAKLAR, KISITLAMALAR KALKIYOR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme için 17 Mayıs sonrasını işaret etti. Önümüzdeki hafta toplanacak Kabine'de konunun ele alınacağı ve kararların duyurulacağıni dile getirdi.

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17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),