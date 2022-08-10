Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

"DOKTORA YAPAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE ELLİSİNİ KAYBETMİŞİZ"

Son 10 yıla baktığınızda doktora yapan öğretmenlerin yüzde ellisini kaybetmişiz. Ya üniversiteye ya da başka kamu kurumlarına geçmişler. Bu öğretmenler neden sınıflarından ayrılsınlar? Diyoruz ki 'Siz kendinizi geliştirmeye devam edin, devlet sizi yeni özlük hakları ve yeni unvanlarla destekleyecek.' Bakanlığın bu uygulamasında da belli şartları sağlamak kaydı ile öğretmenlikte on yılını dolduran öğretmene uzman öğretmenlik, uzmanlıkta on yılını dolduran öğretmene ise başöğretmenlik hakkı getiriliyor.