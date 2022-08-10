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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, kariyer yapan öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Vural, "Öğretmeni öğrenciden koparmadan artan kıdem ve gelişime destek sağlamak temel amacımız. Dünya genelinde belirli prensiplere dayanmadan kendi kendine otomatik ilerleyen bir kariyer uygulaması mevcut değil" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:18
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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ve sınavının ayrıntılarını Sabah'a anlattı. Kariyer basamakları uygulamasının dünyada da yürütüldüğünü dile getiren Vural, "Yeni sistemle uzman öğretmenler 2, başöğretmenler 4 bin lirayı aşan ilave bir ücret alacaklar" şeklinde konuştu.

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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

"ÖĞRETMENİN KIDEMİNİ YÜKSELTİRKEN ÖĞRENCİDEN KOPMAMASINI İSTİYORUZ"

Vural, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı hakkında şunları söyledi:

Öğretmenlikte kariyer süreci yeni değil. Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında da kariyer sürecini başlatmak istemiş ama çeşitli nedenlerle sınavı bir kez uygulayabilmiş. Kıdem ve mesleki gelişimi artan öğretmenlerimizin başka kurumlara ya da idari kadrolara geçmeden özlük hakları iyileştiriliyor. Öğretmenlerimizin, kıdemine ve gelişimine destek sağlarken, öğrenciden de kopmamasını amaçlıyoruz.

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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

"DOKTORA YAPAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE ELLİSİNİ KAYBETMİŞİZ"

Son 10 yıla baktığınızda doktora yapan öğretmenlerin yüzde ellisini kaybetmişiz. Ya üniversiteye ya da başka kamu kurumlarına geçmişler. Bu öğretmenler neden sınıflarından ayrılsınlar? Diyoruz ki 'Siz kendinizi geliştirmeye devam edin, devlet sizi yeni özlük hakları ve yeni unvanlarla destekleyecek.' Bakanlığın bu uygulamasında da belli şartları sağlamak kaydı ile öğretmenlikte on yılını dolduran öğretmene uzman öğretmenlik, uzmanlıkta on yılını dolduran öğretmene ise başöğretmenlik hakkı getiriliyor.

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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Dünya genelinde bu tarz kariyer uygulamaları var. İngiltere'de 'mükemmel öğretmen', Japonya'da 'başöğretmen unvanı' kullanılıyor. Kimi ülkeler unvan kullanmasa bile belli derecelere yükselmek için çeşitli kriterler getiriyor. Dünya genelinde belirli prensiplere dayanmadan kendi kendine otomatik ilerleyen bir kariyer uygulaması mevcut değil.

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Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş

KONTENJAN SINIRI VAR MI?

En önemli yenilik kontenjan meselesi. Daha önce serbest kadronun yüzde 20'si bu unvanlara geçebiliyordu. 1 milyon öğretmenin karşılığı 200 bindi. Bu durumda kıdem ve diğer şartları sağlasa dahi bir kısım öğretmenimiz hak ettiği unvanı alamıyordu. Yeni düzenleme ile şartları sağlayan herkes kontenjan sınırı olmaksızın hak ettiği unvanlara geçebilecek.