10 Ağustos 2022, Çarşamba
Eğitimde yeni dönem başlıyor! Kariyer yapan öğretmene müjde: 2 ile 4 bin TL’yi aşan ek maaş
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, kariyer yapan öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Vural, "Öğretmeni öğrenciden koparmadan artan kıdem ve gelişime destek sağlamak temel amacımız. Dünya genelinde belirli prensiplere dayanmadan kendi kendine otomatik ilerleyen bir kariyer uygulaması mevcut değil" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:18
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