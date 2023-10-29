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Haberler Galeri Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini yayınladı ve Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini belirledi. İlçenin nüfusu, tamı tamına 57 şehri geride bırakarak büyük bir çarpıcı etki yarattı. Bu sonuçlar, İstanbul'daki bir ilçesinin Türkiye'nin en büyük yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 10:17
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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi o ilde... TÜİK'in son verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla İstanbul'un bir ilçesi, 57 şehri nüfus bakımından geride bırakarak açık ara farkla listenin başında yer alıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

İSTANBUL / PENDİK

741.895

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

İSTANBUL / BAĞCILAR

744.351

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

ADANA / SEYHAN

792.536

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

805.930