Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini yayınladı ve Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini belirledi. İlçenin nüfusu, tamı tamına 57 şehri geride bırakarak büyük bir çarpıcı etki yarattı. Bu sonuçlar, İstanbul'daki bir ilçesinin Türkiye'nin en büyük yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. İşte, detaylar...