29 Ekim 2023, Pazar
Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...
2. Torba Yasa hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, 2023 yeni Torba Yasası'nın içeriği ve Meclis'ten geçiş tarihine dair bilgilere erişmek istiyor. İçeriğinde ev hanımlarına emeklilik, en düşük emekli maaşına ek zam, esnafa erken emeklilik ve yeni evli çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gibi önemli düzenlemelerin bulunacağına dair beklentiler yüksek. İşte, yeni Torba Yasa içeriği son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:46
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22