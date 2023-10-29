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Haberler Galeri Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

2. Torba Yasa hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, 2023 yeni Torba Yasası'nın içeriği ve Meclis'ten geçiş tarihine dair bilgilere erişmek istiyor. İçeriğinde ev hanımlarına emeklilik, en düşük emekli maaşına ek zam, esnafa erken emeklilik ve yeni evli çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gibi önemli düzenlemelerin bulunacağına dair beklentiler yüksek. İşte, yeni Torba Yasa içeriği son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:46
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Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

2. Torba yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Meclis, yeni bir yasama dönemine başlarken vatandaşlar, gözlerini yeni Torba Yasa'ya çevirmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekliye 5 bin TL ikramiye gibi önemli adımların ardından, Meclis gündemi hareketli bir döneme giriş yaptı. İşte, yeni Torba Yasa maddeleri son dakika açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

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Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

O TARİHTE YATACAK!

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

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Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK YOLDA

Milyonlarca küçük esnaf, Bağkur ve SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını 7200'e indireceklerini, bundan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını söyledi.