29 Ekim 2023, Pazar
100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923'e giden yol...
Türkiye bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor. 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Meclis'te alınan kararla, Anayasa'nın birinci maddesi değiştirilerek "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir." şeklinde düzenlendi. Bu karar sonrası devletin yönetim biçimi değişti. Peki Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:25
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