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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923'e giden yol...

Türkiye bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor. 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Meclis'te alınan kararla, Anayasa'nın birinci maddesi değiştirilerek "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir." şeklinde düzenlendi. Bu karar sonrası devletin yönetim biçimi değişti. Peki Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:25
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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923’e giden yol...

Osmanlı'nın son döneminde çöken devlete çare bulmak için yönetim şeklinin değişmesi yönünde fikirler ortaya çıktı. Bunlar arasında meşrutiyet en kabul edileniydi. Subaylar, üniversite öğrencileri yaptıkları toplantılarda meşrutiyet idaresini İkinci Abdülhamid'e nasıl kabul ettireceklerini tartışıyorlardı.

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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923’e giden yol...

O dönemde genç bir subay olan Mustafa Kemal, 1906'da Beyrut'ta arkadaşlarıyla birlikte yaptığı toplantılardan birinde "Dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır" demişti.

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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923’e giden yol...

İttihad Terakki Cemiyeti'nin meşrutiyetin ilanını için Rumeli'de uğraştığı günlerde 1907'de Karaferye'de görüştüğü sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'a ise fikirlerini şöyle ifade etmişti:

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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923’e giden yol...

"Meşrutiyet köhneleşmiş insicamını kaybetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gövdesi üzerine değil, aksine Türk çoğunluğunun yaşadığı kısım üzerine oturtulmak, düşmanlarının, yani büyük devletlerin yapacağı bir tasfiye yerine ihtilal idaresi kendi başına bir Türk devleti kurmalıdır."

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100 yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte 29 Ekim 1923’e giden yol...

ATATÜRK 1919'DA KARAR VERDİ
İttihad Terakki Cemiyeti, 1908'de meşruti yönetimi tekrar yürürlüğe soktu. 1909'da İkinci Abdülhamid'i tahttan indirdi. Yönetimi ele aldıklarında imparatorluk 5 milyon kilometrekareden fazlaydı.