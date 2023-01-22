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Haberler Galeri Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 AÖL 2. dönem kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sınavlar hakkında detayları araştırmaya başladı. Birinci dönem sınavının online yapılması ile ikinci dönem sınavlarının da nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:51
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Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık lise 2. dönem sınavları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ikinci dönem kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Kayıt işlemleri 20 Mart'a kadar devam edecek. Şimdi ise gözler sınav tarihlerinde. Peki, açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB 2023 sınav takvimi henüz açıklanmadığı için 2. dönem açık lise sınav tarihi de belli olmadı. Kayıt işlemlerinin 20 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle sınavların nisan ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mart 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme Sınav katılım ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.

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Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerden kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmalarına gerek yoktur.

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Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)