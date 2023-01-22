Açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 AÖL 2. dönem kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sınavlar hakkında detayları araştırmaya başladı. Birinci dönem sınavının online yapılması ile ikinci dönem sınavlarının da nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, açık lise 2. dönem sınavları online mı olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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