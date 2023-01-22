Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

7. Yargı Paketi ile gündeme gelen genel düzenlemesi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mahkumlara yönelik af düzenlemesi çıkıp çıkmayacağı merak edilirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 120 bin mahkum ve yakınları tarafından merak edilen genel af düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? Ayrıntılar haberimizde...