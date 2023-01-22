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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

7. Yargı Paketi ile gündeme gelen genel düzenlemesi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mahkumlara yönelik af düzenlemesi çıkıp çıkmayacağı merak edilirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 120 bin mahkum ve yakınları tarafından merak edilen genel af düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 16:43
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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Genel af ya da kısmi af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7. Yargı Paketi'nde af düzenlemesi olup olmadığı merak edilirken, düzenleme ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi beklenen genel af hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkuma Kovid-19 izni verilmişti. Bu izin süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Mahkumlar ve aileleri tarafından genel af çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Söz konusu düzenleme hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecek. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacak.

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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi hakkında şu ana kadar yapılan açıklamalarda genel af detayı yer almıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

GENEL AF ÇIKARSA NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

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Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.