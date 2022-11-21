Gözler GSB'de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmelerini sağlamak adına burs ve kredi için başvurular alındı. 17 Kasım'da sona eren başvuruların ardından gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. KYK burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklnacağı tarihe kilitlendi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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