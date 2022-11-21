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Haberler Galeri Gözler GSB'de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

Gözler GSB'de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmelerini sağlamak adına burs ve kredi için başvurular alındı. 17 Kasım'da sona eren başvuruların ardından gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. KYK burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklnacağı tarihe kilitlendi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:16
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Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen KYK burs ve kredi ödemeleri için başvuru sonucu bekleniyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Burs ve kredi sonuçları kasım ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

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Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Lisans: 850 TL
Yüksek lisans: 1700 TL
Doktora: 2.550 TL

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

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Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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Gözler GSB’de! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi sonucu ne zaman belli olur?

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.