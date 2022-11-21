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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası heyecanla beklenen personel alımı ilanı, sağlık çalışanlarının gündeminde. İlk etapta yapılacak 42.500 personel alımından 31 bin 317 sağlık çalışanı tercihleri KPSS ile yapılacak. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin hangi tarihte yapılacağı ve kadro dağılımı merak ediliyor. Peki, 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:38
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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı KPSS ile personel alımı yapacak. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni gibi kadrolara yapılacak personel alımında detaylar netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapte 42.500 personel alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu beklenmeye başladı. Peki, 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 317 personel alımı için kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için ÖSYM'nin KPSS 2022/11 tercih kılavuzu bekleniyor. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından hazırlandıktan sonra erişime açılacak. Söz konusu kılavuzun önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlananacak Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı.

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Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kıllanmıştı;

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"