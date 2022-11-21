Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası heyecanla beklenen personel alımı ilanı, sağlık çalışanlarının gündeminde. İlk etapta yapılacak 42.500 personel alımından 31 bin 317 sağlık çalışanı tercihleri KPSS ile yapılacak. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin hangi tarihte yapılacağı ve kadro dağılımı merak ediliyor. Peki, 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...