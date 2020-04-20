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Haberler Galeri 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının riskli olması açısından celp tarihlerinin 1 ay ertelendiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:30
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2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbinde silahaltına alınacak 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen 53 bin vatandaş askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında Nisan ayı içerisine silah altına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının risk teşkil edeceği için celp tarihininin 30 gün süre ile ertelendiği, bu kapsamda 1 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınanların terhis süreleri 1 ay uzatılmıştı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

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2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2020 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusudna resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

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2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.