2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları

2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının riskli olması açısından celp tarihlerinin 1 ay ertelendiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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