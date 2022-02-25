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Haberler Galeri Türkiye'den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

Türkiye'den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

AK Parti hükümeti sokaklarında çöpten geçilmeyen, yolları yarım bırakılmış ve dev projelerde Avrupa'dan geri kalmış bir Türkiye'den devrime yürüdü. 2002'den günümüze kadar birçok projeye imza atan hükümet, bunların bir bölümünü muhalefetin kötülemeye çalıştığı 'yap işlet devret' modeliyle başardı. Peki yap işlet devret modeli nedir? Hangi projeler YAD ile yapıldı? İşte Türkiye'nin havacılık ve denizcilik de dahil 19 yılda yaptığı ulaşım devrimi.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 14:16
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Türkiye’den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

Türkiye 2002'den günümüze AK Parti iktidarıyla ulaşımda devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yap-İşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye, 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu ise bugün 3.532 km'ye çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

(YİD) YAP İŞLET DEVRET MODELİ NEDİR?

Müteahhit firmanın bir kamu projesini hayata geçirmesi, belli bir süre işletmek suretiyle bedelini tahsil etmesi ve daha sonra bu ürünü devlete devretmesi yöntemidir.

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Türkiye’den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

2002'DEN BUGÜNE RAKAMLARLA TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA

2003-2021 arası yapılan ulaşım ve haberleşme yatırımları toplam 1 trilyon 169 milyar TL'yi buldu. AK Parti iktidarlığı boyunca Türkiye'nin ulaşım sorunu çözdü.

2003'te 81 ülke ile havacılık anlaşması bulunan Türkiye, 2022'ye gelindiğinde yüzde 113,5'luk bir artışla bu sayıyı 173'e çıkarttı.

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Türkiye’den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

Türkiye'den 2003 yılında yurt dışında sadece 60 noktaya uçulabilirken yüzde 458'lik artışla günümüzde bu sayı 355'e çıktı. Uçulan ülke sayısı ise 50'den 126'ya yükseldi.

2003 yılında Türkiye'de aktif olarak hizmet veren 26 havalimanı bulunuyordu. 2022'de ise bu sayı 56 oldu.

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Türkiye’den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

Havacılıkta müjdeler peş peşe geldi ve yıllar geçerken Türkiye'deki havayolu şirketlerinin uçak sayıları da arttı. 2003'teki 150 uçak yüzde 268'lik artışlar 2022'de 552 oldu.

Uçak trafiği (transit uçuşlar dahil) havalimanlarında kullanılan uçak sayısı 2003'te 529 bin 205 ike 2021'de 1 milyon 461 bin 577'ye ulaştı.

Seferlerdeki artış doğrudan yolcu sayısını da etkiledi. 2003'teki 34 milyon yolcu sayısı geçen 18 yılda 128 milyon 565 bin 706 oldu.