Türkiye'den ulaşımda yap işlet devret devrimi! Muhalefet iftira attıkça AK Parti hükümeti tek tek yaptı

AK Parti hükümeti sokaklarında çöpten geçilmeyen, yolları yarım bırakılmış ve dev projelerde Avrupa'dan geri kalmış bir Türkiye'den devrime yürüdü. 2002'den günümüze kadar birçok projeye imza atan hükümet, bunların bir bölümünü muhalefetin kötülemeye çalıştığı 'yap işlet devret' modeliyle başardı. Peki yap işlet devret modeli nedir? Hangi projeler YAD ile yapıldı? İşte Türkiye'nin havacılık ve denizcilik de dahil 19 yılda yaptığı ulaşım devrimi.