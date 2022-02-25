Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

Çernobil nerede? Rusya Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında Çernobil faciası gündeme taşıdı. Çernobil kenti ve nükleer santralin Rus güçlerinin eline geçtiği haberlerinin ardından Çernobil hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Çernobil faciası hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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