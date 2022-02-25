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Haberler Galeri Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

Çernobil nerede? Rusya Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında Çernobil faciası gündeme taşıdı. Çernobil kenti ve nükleer santralin Rus güçlerinin eline geçtiği haberlerinin ardından Çernobil hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Çernobil faciası hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 11:13
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Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Rusya'nın çarşambayı perşembeye bağlayan sabaha karşı 05.00'te başlattığı Ukrayna'ya saldırısının ardından Çernobil faciası gündeme geldi. Sovyetler Birliği döneminde Çernobil kentinde bulunan nükleer santraldeki patlama hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? İşte Çernobil faciası hakkında bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN PATLADI?

Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlamada, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını tam 200 kat aşan bir etkiyi yarattı.

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Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü.

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Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

3 DAKİKA MARUZ KALAN GÖREVLİLER ÖLDÜ

Santraldeki patlamaya müdahale eden ekiplerin önemli bir kısmı, birkaç dakika içinde maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Santralin temizlenmesi çalışmalarına katılanların da önemli bir kısmı öldü.

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Çernobil nerede, hangi ülkeye ait? Çernobil nükleer santrali aktif mi, ne zaman patladı? Çernobil faciası hakkında bilgiler

Çalışmalara katılması için gönderilen ordu birliklerindeki askerler, reaktör enkazında 3 dakikalık sürelerle çalıştılar ve temizlik 15 gün sonra tamamlandı. Ancak askerler maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle sonraki aylarda hayatını kaybetti.