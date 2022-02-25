Düzensiz göçmenlerle ilgili huzur operasyonu: 37 bin 713 personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24/02/2022 tarihinde 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması yapıldı.