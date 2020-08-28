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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Türkiye, Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı askeri araç desteğinde bulundu.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 07:06
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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Başkent Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı askeri araç, törenle yetkililere teslim edildi.

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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

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Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye'den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.