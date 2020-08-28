Türkiye'den Somali'ye zırhlı araç takviyesi

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye'den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.