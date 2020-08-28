28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için her bedeli ödemeye ve "bedel ödetmeye" hazır olduğunu hem Atina hem destekçilerine ilan etti. Türkiye son 1,5 ayda 15 tatbikat da yaparak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre donanmanın Akdeniz'deki konumlanması tatbikattan öte bir savaş tertibi.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:52
  • 1
  • 15
Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Ege ve Akdeniz'de gerilim günbegün tırmanırken Türkiye, sahadaki gücünü muhataplarına sürekli hatırlatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece son 1,5 ayda Ege ve Akdeniz'de 15 tatbikat/eğitim faaliyeti icra etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Fırkateynler, hücumbotlar, İHA-SİHA'lar, denizaltılar ve çıkarma gemilerinin yanısıra birçok askeri unsur bölgede bayrak gösteriyor. SAT-SAS ve Amfibi Hücum timlerinin hazırlık seviyelerinin ölçüldüğü tatbikatlara Hava Kuvvetleri de eşlik ediyor.

  • 3
  • 15
Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk'a göre, yaşananlar bir askeri manevradan çok öte anlamlar içeriyor. Türkiye'nin askeri varlığıyla vurucu gücünü gösterdiğini, "Burası benim çıkar alanım, yaklaşanı üzerim" mesajı verdiğini söyleyen Kutluk, şunları söyledi:

  • 4
  • 15
Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

"Doğu Akdeniz dediğimiz Kıbrıs etrafında, gerek Rodos doğusunda, Girit güneyinde hatta batısında Türkiye son 3 aydır yoğun tatbikatlar yapıyor. Askeri gücünün oralara erişilebilir olduğunu muhataplarına bir anlamda gösteriyor.

  • 5
  • 15
Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Bunların bazıları planlı faaliyetler, bazıları yabancılarla geçiş tatbikatıdır (PASEX). Yunan'ın Fransa ile yaptığı PASEX bunun ötesinde bir şey değil. ABD ile de yaptı. Ardından aynı gemi ile bizimle de yapıldı.