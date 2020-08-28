Türkiye Atina ve destekçilerine meydan okudu! Akdeniz'de dikkat çeken hamle: Savaş düzeni aldı

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için her bedeli ödemeye ve "bedel ödetmeye" hazır olduğunu hem Atina hem destekçilerine ilan etti. Türkiye son 1,5 ayda 15 tatbikat da yaparak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre donanmanın Akdeniz'deki konumlanması tatbikattan öte bir savaş tertibi.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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