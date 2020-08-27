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Haberler Galeri ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? Yükseköğretim Kurumu Sınavı yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, YKS 2. tercih tarihi gündemin ilk sırasına yerleşti. Henüz herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmelerin yapılacağı tarih için gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Öğrenciler boş kontenjan ve taban puanlarına göre hareket edecek. Peki, YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:56
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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Ağustos tarihinde merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı ve birçok öğrenci hayalini kurduğu ünivesitelere yerleşti. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için ise henüz herşey bitmiş değil. Öğrenciler, boş kontenjanlar ve taban puanlarına göre 2. ek tercihlerde şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?

2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.