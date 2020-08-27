YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Ağustos tarihinde merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı ve birçok öğrenci hayalini kurduğu ünivesitelere yerleşti. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için ise henüz herşey bitmiş değil. Öğrenciler, boş kontenjanlar ve taban puanlarına göre 2. ek tercihlerde şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...