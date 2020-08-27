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ÖSYM sayıları açıkladı! YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında?
YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? Yükseköğretim Kurumu Sınavı yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, YKS 2. tercih tarihi gündemin ilk sırasına yerleşti. Henüz herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmelerin yapılacağı tarih için gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Öğrenciler boş kontenjan ve taban puanlarına göre hareket edecek. Peki, YKS 2020 ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercihler hangi tarihte, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:56
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