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Türkiye'den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Türkiye'nin başarılı projelerine bir yenisini daha ekleyen savunma sanayi, F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle modernize edilmesine yönelik yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine başladı. Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü belirtilirken, Milli Muharip Uçak için motorun geldiği de açıklandı.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:43
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Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle (havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terim) modernize edilmesine yönelik olarak yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim süreci başladı.

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Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.

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Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

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Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük" dedi.

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Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını, Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü bildiren Can, "Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Alt sistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı" diye konuştu.