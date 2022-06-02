Türkiye’den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.