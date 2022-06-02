02 Haziran 2022, Perşembe
Türkiye'den flaş özgür F-16 hamlesi! Seri üretime geçildi
Türkiye'nin başarılı projelerine bir yenisini daha ekleyen savunma sanayi, F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle modernize edilmesine yönelik yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine başladı. Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü belirtilirken, Milli Muharip Uçak için motorun geldiği de açıklandı.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:43
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