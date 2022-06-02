ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

BAŞKANLARI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Uluslararası Af Örgütü: 1995'te kurulan UAÖ'nün Türkiye şubesi 2002'de açıldı. Örgütün internet sitesinde tüzük Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanıyor. Hazırladığı raporlarda 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları muhaliflere yönelik baskı operasyonu olarak nitelendiren UAÖ Türkiye'nin Onursal Genel Başkanı Taner Kılıç, 9 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 13 ay tutuklu kalan Kılıç 15 Ağustos 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örgüt hazırladığı raporlarda FETÖ'nün sık kullandığı 'Türkiye'de gözaltına alınanlara işkence, kötü muamele ve tacizlerde bulunulduğu' yalanlarını savundu. Kurumun doğrudan bir hibe programı yok. Ancak çeşitli örgütlere destek verdi. Bunlar arasında, Kaos GL Kapatma Davası'na karşı kampanya desteği (Hollanda Şubesi) ve LGBTİ+ Onur Haftası (Türkiye Şubesi) bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü: 1995'te kurulan UAÖ'nün Türkiye şubesi 2002'de açıldı. Örgütün internet sitesinde tüzük Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanıyor. Hazırladığı raporlarda 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları muhaliflere yönelik baskı operasyonu olarak nitelendiren UAÖ Türkiye'nin Onursal Genel Başkanı Taner Kılıç, 9 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 13 ay tutuklu kalan Kılıç 15 Ağustos 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örgüt hazırladığı raporlarda FETÖ'nün sık kullandığı 'Türkiye'de gözaltına alınanlara işkence, kötü muamele ve tacizlerde bulunulduğu' yalanlarını savundu. Kurumun doğrudan bir hibe programı yok. Ancak çeşitli örgütlere destek verdi. Bunlar arasında, Kaos GL Kapatma Davası'na karşı kampanya desteği (Hollanda Şubesi) ve LGBTİ+ Onur Haftası (Türkiye Şubesi) bulunuyor.