ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

DARBE FİNANSÖRÜ SOROS VAKFI
Acil Eylem Fonu Urgent Action Fund (UAF): Kaos GL'nin hazırladığı katalogda UAF "Kriz dönemleri ve tehditlerle birlikte Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütlerine destek vermiştir" cümleleriyle tanıtılıyor. Kaos GL Derneği'nin düzenlediği Feminist Forum etkinliklerinde UAF yöneticileri konuşmacı olarak da yer aldı.
Açık Toplum Vakfı (ATV): Girdiği ülkelerde faaliyetleriyle çokça tartışılan ATV, ara spekülatörü, liberal demokrasi maskesiyle düzenlenen ve ülkeleri emperyalizmin radarına yerleştiren turuncu darbelerin, NED, NDI gibi CIA'nın yan kuruluşlarının sponsoru olan George Soros'un kurduğu bir vakıf. Türkiye'de ATV'nin kurucuları arasında şu anda tutuklu bulunan Osman Kavala da yer alıyor. Vakfın sitesinde yer alan bilgilere göre faaliyetlerini sonlandırdığı 2018'e kadar sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon dolar bağış, 35 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. MASAK'ın hazırladığı rapora göre vakfın 9 yıllık süre zarfında 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. Gönderilen paradan aslan payını ise 1 milyon 879 bin TL'lik meblağ ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'nın aldığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan dört vakıf desteklendi. ATV'nin LGBTİ+ alanında destek verdiği projeler ise şöyle: LGBTİ'lerin İnsan Haklarının İzleme, Raporlama ve Sistem Geliştirilmesi Projesi, Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı, "Canım Ailem ve Sıkça Sorulan Sorular Kitabı Yeniden Basımı", Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Şiddet Mağduru Trans Kadınların Korunma/Destek Mekanizmalarına Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi, Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Danışmanlık Projesi, Akdeniz LGBTİ Hakları Buluşmaları, KuirFest, Trans Bireylere Karşı Şiddet Ve Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Stratejik Davalar Projesi, LGBTI Mülteci El Kitabı, Belediye Eşitlik Endeksi, LGBT Eşitliğinin Altyapısını Oluşturmak, Türkiyeli LGBTİ'lerin Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, Biz de Varız Alan Çalışması.