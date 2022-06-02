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ABD'nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), toplumun ahlakını ve aile yapısını sarsmayı görev edinen LGBTİ sapkınlığına yeniden sahip çıktı. ABD İstanbul konsolosluğuna LGBTİ paçavrası asıldı. 'Pes' dedirten rezalete sosyal medyadan peş peşe tepkiler geldi…

Giriş Tarihi: 02.06.2022 17:51
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ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

Türkiye'de de son senelerde bilhassa CHP'li ve HDP'li belediyeler tarafından destek verilen sapkınlık projesi LGBTİ'ye ABD de kucak açmaya devam ediyor.

Türkiye'deki sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu bilinirken İstanbul'da ABD konsolosluğu bir skandala daha imza attı.

İSTANBUL'DA REZALET! ABD KONSOLOSLUĞUNA LGBTİ PAÇAVRASI

ABD İstanbul konsolosluğu binası LGBTİ paçavrası asıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

KONSOLOSLUĞUN AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİ

Konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Haziran, Onur Ayı! 50 yılı aşkın süredir insanlar LGBTQI+ bireylerin insan haklarını desteklemek, savunmak ve kutlamak için bir araya geliyorlar. ABD DİB tüm dünyadaki LGBTQI+ bireyleri gururla desteklemektedir." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.

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ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

SKANDALA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Skandala sosyal medyada tepki yağdı.

SAPKINLIĞIN DEV DESTEKÇİLERİ ABD VE BATI

Türkiye'de geçtiğimiz yıl önemli gündem maddesi haline gelen sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin desteklediği ortaya çıkmıştı.

LGBT eylemlerinin arkasındaki Açık Toplum Vakfı gibi turuncu darbelerin finansörü vakıflar, Alman devletinden doğrudan fon sağlayan Friedrich Ebert-Stiftung ve sözde hükümet dışı fakat gerçekte ABD dış politikası doğrultusunda faaliyet gösteren Freedom House gibi kuruluşlarla, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri dikkat çekiyor.

Aydınlık'ın haberine göre etkinlikleri fonlayan veya destek veren kuruluşlar Türkiye'deki etkin LGBT oluşumlarından Kaos GL'nin 2017'de hazırladığı katalogda tek tek sıralanıyor.

Türkiye'de LGBT faaliyetlerine destek veren o kuruluşlardan öne çıkanlar ve faaliyetleri şöyle:

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ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

DARBE FİNANSÖRÜ SOROS VAKFI

Acil Eylem Fonu Urgent Action Fund (UAF): Kaos GL'nin hazırladığı katalogda UAF "Kriz dönemleri ve tehditlerle birlikte Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütlerine destek vermiştir" cümleleriyle tanıtılıyor. Kaos GL Derneği'nin düzenlediği Feminist Forum etkinliklerinde UAF yöneticileri konuşmacı olarak da yer aldı.

Açık Toplum Vakfı (ATV): Girdiği ülkelerde faaliyetleriyle çokça tartışılan ATV, ara spekülatörü, liberal demokrasi maskesiyle düzenlenen ve ülkeleri emperyalizmin radarına yerleştiren turuncu darbelerin, NED, NDI gibi CIA'nın yan kuruluşlarının sponsoru olan George Soros'un kurduğu bir vakıf. Türkiye'de ATV'nin kurucuları arasında şu anda tutuklu bulunan Osman Kavala da yer alıyor. Vakfın sitesinde yer alan bilgilere göre faaliyetlerini sonlandırdığı 2018'e kadar sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon dolar bağış, 35 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. MASAK'ın hazırladığı rapora göre vakfın 9 yıllık süre zarfında 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. Gönderilen paradan aslan payını ise 1 milyon 879 bin TL'lik meblağ ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'nın aldığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan dört vakıf desteklendi. ATV'nin LGBTİ+ alanında destek verdiği projeler ise şöyle: LGBTİ'lerin İnsan Haklarının İzleme, Raporlama ve Sistem Geliştirilmesi Projesi, Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı, "Canım Ailem ve Sıkça Sorulan Sorular Kitabı Yeniden Basımı", Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Şiddet Mağduru Trans Kadınların Korunma/Destek Mekanizmalarına Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi, Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Danışmanlık Projesi, Akdeniz LGBTİ Hakları Buluşmaları, KuirFest, Trans Bireylere Karşı Şiddet Ve Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Stratejik Davalar Projesi, LGBTI Mülteci El Kitabı, Belediye Eşitlik Endeksi, LGBT Eşitliğinin Altyapısını Oluşturmak, Türkiyeli LGBTİ'lerin Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, Biz de Varız Alan Çalışması.

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ABD’nin İstanbul konsolosluğunda LGBT rezaleti! Asılan dev paçavraya tepkiler peş peşe geldi

BAŞKANLARI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Uluslararası Af Örgütü: 1995'te kurulan UAÖ'nün Türkiye şubesi 2002'de açıldı. Örgütün internet sitesinde tüzük Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanıyor. Hazırladığı raporlarda 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları muhaliflere yönelik baskı operasyonu olarak nitelendiren UAÖ Türkiye'nin Onursal Genel Başkanı Taner Kılıç, 9 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 13 ay tutuklu kalan Kılıç 15 Ağustos 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örgüt hazırladığı raporlarda FETÖ'nün sık kullandığı 'Türkiye'de gözaltına alınanlara işkence, kötü muamele ve tacizlerde bulunulduğu' yalanlarını savundu. Kurumun doğrudan bir hibe programı yok. Ancak çeşitli örgütlere destek verdi. Bunlar arasında, Kaos GL Kapatma Davası'na karşı kampanya desteği (Hollanda Şubesi) ve LGBTİ+ Onur Haftası (Türkiye Şubesi) bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü: 1995'te kurulan UAÖ'nün Türkiye şubesi 2002'de açıldı. Örgütün internet sitesinde tüzük Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanıyor. Hazırladığı raporlarda 15 Temmuz sonrası FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları muhaliflere yönelik baskı operasyonu olarak nitelendiren UAÖ Türkiye'nin Onursal Genel Başkanı Taner Kılıç, 9 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 13 ay tutuklu kalan Kılıç 15 Ağustos 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örgüt hazırladığı raporlarda FETÖ'nün sık kullandığı 'Türkiye'de gözaltına alınanlara işkence, kötü muamele ve tacizlerde bulunulduğu' yalanlarını savundu. Kurumun doğrudan bir hibe programı yok. Ancak çeşitli örgütlere destek verdi. Bunlar arasında, Kaos GL Kapatma Davası'na karşı kampanya desteği (Hollanda Şubesi) ve LGBTİ+ Onur Haftası (Türkiye Şubesi) bulunuyor.