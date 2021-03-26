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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tedirgin eden görüntü! Eskişehir'de koronavirüs risk haritası kızardı Tedirgin eden görüntü! Eskişehir'de koronavirüs risk haritası kızardı Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları yüz binde 41,97'den yüz binde 116,52'ye yükseldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Şu anda kırmızıya doğru gidiyoruz" diyerek, ev ziyaretlerinin yeni vakalara neden olduğunu söyledi. Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:45
Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor. Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir'de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı.
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136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Koronavirüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 8'i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor.
PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516'dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.
HES RİSK HARİTASI KIZARDI Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına da yansıdı. Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı. VALİ AYYILDIZ: EV BULUŞMALARI VAKALARI ARTTIRDI Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde biraraya gelinmesinin neden olduğunu söyledi. Eskişehir'deki sürecin Türkiye'deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, "Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz.