Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı olan iller hangileri? Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 3 Nisan'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde giriş-çıkış kısıtlanmıştı. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi ise 15'e düşürüldü. İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından hangi illerde yasak olduğu araştırılıyor. Peki, seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Şehirler arası yaak ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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