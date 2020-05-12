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Haberler Galeri Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı olan iller hangileri? Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 3 Nisan'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde giriş-çıkış kısıtlanmıştı. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi ise 15'e düşürüldü. İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından hangi illerde yasak olduğu araştırılıyor. Peki, seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Şehirler arası yaak ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:00
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Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

Son dakika... Seyahat yasağı olan iller hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, 9 ilde daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi. Daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan şehirler arası seyahat yasağı bu gelişmelerin ardından 15 ile düştü. İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından hangi illere yasak olduğu araştırılıyor. Peki, seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

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Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamaya göre, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da seyahat yasağı sona erdi.

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Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

HANGİ İLLERE GİRİŞ-ÇIKŞ YASAK?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine giriş-çıkış yasağı devam ediyor.

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Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış yasağı 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

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Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SEYAHAT KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.